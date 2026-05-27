Adopta un perro: los cuatro bebés azabache que dejaron en una caja en el monte

Los dejaron en un monte pero quien los abandonó sabía bien que era una zona de paseo, un lugar transitado por perros y sus dueños. Estaban juntos, ateridos, en una caja de cartón. Ocho. Recién nacidos. No hubieran sobrevivido a esa noche pero los encontró un perro, que condujo a su dueña hasta ellos. Cuatro ya han encontrado familia. Los otros cuatro, tres hembras y un macho, esperan aún su buena suerte.

Tienen poco más de dos meses, pesan kilo y medio, son mix, quizá de carea, quizá de border collie, son los cuatro negros azabache, serán de tamaño mediano, entre 10 y 15 kilos. Están en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para su adopción es a través del teléfono móvil 691 733 282 o del correo electrónico mariviamado@hotmail.com.