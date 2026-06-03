Adopta un perro: Kira, Canela, Bimba y Batman, cuatro hermanos y el legado de amor de un guardián que necesita ayuda
Su rescatador no puede hacerse cargo de ellos porque el que necesita ayuda ahora es él
Los encontró un chico en una caja, dentro de un contenedor de basuras. Seis cachorros abandonados. No tuvo valor para dejarlos, como hizo su dueño, y se los llevó a casa. Los ha cuidado durante un año, les ha encontrado familia a dos pero a veces la vida tiene reveses, da golpes inesperados y eso es lo que le ha pasado. Ya no puede ayudarlos porque ahora el que necesita ayuda es él. Por eso ha pedido ayuda a una protectora leonesa, para que le echen una mano para encontrar casa para esos cuatro mix de border collie, tres hembras y un macho, de un año, de tamaño mediano que están un poco delgados y necesitan atención.
Kira, Canela, Bimba y Batman buscan familia. Son, dice su cuidador, muy cariñosos, buscando siempre caricias. Cuatro cachorros en busca de una oportunidad. El contacto para su adopción es el teléfono móvil 624 123 814.