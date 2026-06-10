Adopta un gato: el símbolo milenario de buena fortuna busca nombre y familia

Abandonada en un cámping, donde cada esquina esconde una amenaza, vivía esta gata sin nombre, lejos de cualquier casa. Una belleza en busca de refugio, para huir del miedo que produce la calle a un gato que ha tenido casa y familia. A esta gata que no tiene aún nombre viejas civilizaciones la han considerado un amuleto de buena suerte, símbolo de fortuna y protección, desde las tierras celtas hasta la milenaria cultura de Japón. Porque ellas es una gata carey.

Está lista para tener una nueva vida. Castrada y vacunada, sana, activa, amorosa. Vive provisionalmente en un refugio en el que ya no hay sitio para más gatos que han pasado de vivir en una casa a hacerlo tirados en las calles. Buscan para ella una familia que le ponga nombre, la cuide y la quiera. Está bajo la protección de Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono móvil 635 85 01 62.