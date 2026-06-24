Adopta un perro: Sonic, el latido del santuario que siente pasión por las personas

Sonic es un gran luchador. Llegó hace tiempo a la protectora, herido, le habían arrancado el chip, pero se ha convertido en el alma del lugar. Dicen sus cuidadores que tiene motivos. «Es la criatura más adorable y cariñosa que puedas imaginar. Para él, el mundo es un lugar mejor cuando está acompañado. Tiene una energía muy positiva y agradable que se siente apenas te acercas a él. Si decides tomar un descanso y te tumbas, él se tumbará a tu lado inmediatamente, buscando simplemente sentir tu cercanía mientras se deja acariciar sin cansarse jamás», cuentan. No tiene problemas con nadie, le encanta estar con otros perros, le da igual que sean machos o hembras, pero su verdadera pasión son las personas. «Es un perro excelente para pasear y disfrutar de largas caminatas. Además de su dulzura, es un compañero súper obediente que solo espera la oportunidad de entregar toda su lealtad», dicen en el refugio. «No solo busca una casa, busca un alguien a quien entregarle todo lo que es».

Sonic es un setter de unos cinco años. Está bajo la protección de la asociación Piedras Blancas de Laciana. El contacto para adoptarlos es a través del teléfono móvil 652 11 97 72 o por Instagram en @protectora_laciana.