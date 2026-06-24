Perros y gatos en plena ola de calor: 9 claves para evitar emergencias

La hidratación es fundamental para evitar golpes de calor o deshidratación en los pequeños animales, es fundamental llevar una botella de agua durante los paseos.

El imparable incremento de los termómetros en los últimos días y el anuncio de que las olas de calor serán constantes este verano ha llevado al Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria a advertir del riesgo de golpes de calor y episodios de deshidratación si no se protege a las mascotas de las altas temperaturas.

El calor, advierten, puede suponer un riesgo para los animales de compañía en el caso de que no se adopten las medidas de protección necesarias.

La mejor protección para los pequeños animales que conviven en una casa eres tú. Tu protección es su mejor refugio contra el sol y el calor. Saber lo que hay que hacer es fundamental para prevenir emergencias que pueden poner en peligro la vida de las mascotas. La hidratación es la prioridad absoluta. Es vital proporcionarles agua fresca y limpia de manera constante durante todo el día. Y en los paseos, es fundamental llevar siempre un bebedero portátil. Deben tener siempre un lugar con sombra y una ventilación adecuada. Y permitirles en casa buscar los lugares más frescos para que puedan pasar las horas más complicadas de calor.

Nada de esfuerzos ni de paseos que no sean a primera hora de la mañana o por la noche, a la caída del sol. Y hay un peligro invisible bajo sus patas: el asfalto. En las horas centrales del día, el suelo puede superar los 60ºC, advierten desde el Colegio de Veterinarios, lo que puede provocar quemaduras dolorosas en las almohadillas de los perros. Por ello, aconsejan, es esencial modificar las rutinas de salida, optando por paseos a primera hora de la mañana o última de la tarde, cuando la exposición solar es mínima. Durante estas jornadas, se recomienda también evitar el ejercicio excesivo y refrescar a la mascota humedeciendo su cabeza y cuello, siempre evitando cambios de temperatura demasiado bruscos.

Estas son las claves del Colegio de Veterinarios para proteger a los pequeños animales de la familia:

1— Proporcionar agua fresca y limpia durante toda la jornada, de manera que mantengan una hidratación óptima con acceso constante a los bebederos, incluso en los momentos en los que nos encontramos con ellos de paseo.

2— El Colegio profesional pide a los propietarios que presten especial atención a las almohadillas de los perros. El motivo, que pueden sufrir quemaduras si pasean por la calle en las horas de más calor, pudiendo alcanzar el asfalto más de 60ºC en las horas centrales del día.

3— Evitar en esta época el ejercicio excesivo para que no sufran golpes de calor.

4— Proporcionarles agua, sombra y ventilación, tres elementos que se convierten en la clave para mantenerlos en buen estado y evitar riesgos.

5— Desde el Colegio recuerdan optar también por pautas clásicas, como humedecer la cabeza y el cuello de la mascota, evitando cambios bruscos de temperatura.

6— Sacar a los animales a pasear a primera hora de la mañana y última de la tarde, cuando no se produce una exposición directa al sol.

Otras medidas que se pueden adoptar:

7— Permitir a los animales que busquen las zonas más frías de la casa, como suelos de baldosa, baños, sótanos o lugares con corrientes, a veces en las puertas de entrada.

8— No cortarles el pelo en verano y mucho menos raparlos al cero. El pelo actúa como aislante térmico. En su lugar, se recomienda cepillarlos.

9— Si tienen mucho calor, se recomienda humedecer las almohadillas, las parte interior de las patas y las axilas, el pecho y la cabeza con agua fresca, nunca helada. No se debe cubrir con toallas mojadas por completo para prevenir que tengan un golpe de hipotermia.

Atención si tienen estos síntomas:

El Colegio Oficial de Veterinarios insta a conocer los síntomas principales de un golpe de calor para poder atender a la mascota y acudir al veterinario de manera urgente. Un perro o un gato está en peligro si tiene un jadeo excesivo y dificultad para respirar, debilidad, tambaleo o desorientación, encías muy enrojecidas o pálidas, vómitos, diarrea o salivación excesiva. Acudir a la consulta veterinaria es vital.

LA REGLA DE LOS 5 SEGUNDOS

Es un método muy simple para saber si el asfalto o pavimento está demasiado caliente para las patas del animal. Apoya el dorso de la mano sobre el suelo durante cinco segundos. Si te quema o no puedes aguantar, el suelo tampoco es seguro para sus almohadillas.

Busca zonas con sombra, parques o caminos de tierra, se calientan mucho menos que el asfalto o el cemento.