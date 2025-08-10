Alerta: Leroy Merlin retira uno de sus productos por riesgo de intoxicación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Leroy Merlin ha detectado fallos en el detector de monóxido de carbono (CO) de la marca Garza que impide que haga un aviso correcto de la presencia de este gas y pide a los usuarios que lo adquirieron que la devuelvan a cualquier establecimiento de la cadena.

En concreto, se ha descubierto que pasados dos años de la fabricación de este detector, éste ya no cumple con las prestaciones anunciadas, ya que avisaría de altos niveles de monóxido de carbono pero no en las concentraciones y momentos que indica la norma EN 50291-1.

Debido al envejecimiento del reactivo, el aviso del detector salta inmediatamente con una concentración (desde 450ppm de monóxido de carbono) mayor que la especificada en la norma (300ppm), existiendo riesgo de mareos, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, intoxicación, etc. si se encuentra en un ambiente con alta concentración de este gas.

El producto implicado en la alerta tiene la referencia LM 82189419 y código de barras 8430624300798. Estarían afectados por el fallo de detección los artículos comprados desde el 1 de septiembre de 2022.

Leroy Merlin insta a los usuarios que hayan adquirido este producto que dejen de utilizarlo y lo lleven a su tienda más cercana, donde podrán acceder a su reembolso. Es conveniente aportar el tique de compra.