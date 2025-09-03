Diario de León
Vuelta a la rutina: consejos para retomar el gimnasio después de vacaciones y no morir en el intento

No te exijas demasiado

El coronavirus y los riesgos en el gimnasio

Después de unas vacaciones relajantes, puede ser un desafío volver a la rutina del gimnasio. Te presentamos algunos consejos para ayudarte a retomar tus entrenamientos de manera efectiva:

  • Establece metas realistas: no te propongas objetivos demasiado ambiciosos. Comienza con sesiones cortas y aumenta gradualmente la intensidad y duración. 
  • Crea un plan de entrenamiento: planifica tus entrenamientos con anticipación para evitar la falta de motivación y asegurarte de que estás trabajando en tus objetivos. 
  • Encuentra un compañero de entrenamiento: entrenar con un amigo o familiar puede ser una gran motivación y ayudarte a mantener la rutina. 
  • Comienza con ejercicios ligeros: después de un período de inactividad, es importante empezar con ejercicios ligeros para evitar lesiones y permitir que tus músculos se adapten. 
  • Escucha a tu cuerpo: no te exijas demasiado. Si sientes dolor o fatiga, reduce la intensidad o tómate un día de descanso. 
  • Mantén una rutina saludable: asegúrate de dormir lo suficiente, comer una dieta equilibrada y mantener una hidratación adecuada para mantener tus entrenamientos. 
  • Celebra tus logros: celebra tus pequeños logros y no te desanimes si no ves resultados inmediatos. La constancia y la paciencia son clave para alcanzar tus objetivos.

Además:

  • Revisa tus objetivos: reflexiona sobre tus objetivos y ajusta tu plan de entrenamiento según sea necesario. 
  • Encuentra un gimnasio que te guste: asegúrate de que el gimnasio sea un lugar donde te sientas cómodo y motivado para entrenar. 
  • No te compares con otros: enfócate en tus propios progresos y no te compares con otros. Cada persona tiene su propio ritmo y objetivos.
