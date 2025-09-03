Vuelta a la rutina: consejos para retomar el gimnasio después de vacaciones y no morir en el intento

Establece metas realistas: no te propongas objetivos demasiado ambiciosos. Comienza con sesiones cortas y aumenta gradualmente la intensidad y duración.

Crea un plan de entrenamiento: planifica tus entrenamientos con anticipación para evitar la falta de motivación y asegurarte de que estás trabajando en tus objetivos.

Encuentra un compañero de entrenamiento: entrenar con un amigo o familiar puede ser una gran motivación y ayudarte a mantener la rutina.

Comienza con ejercicios ligeros: después de un período de inactividad, es importante empezar con ejercicios ligeros para evitar lesiones y permitir que tus músculos se adapten.

Escucha a tu cuerpo: no te exijas demasiado. Si sientes dolor o fatiga, reduce la intensidad o tómate un día de descanso.

Mantén una rutina saludable: asegúrate de dormir lo suficiente, comer una dieta equilibrada y mantener una hidratación adecuada para mantener tus entrenamientos.