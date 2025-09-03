Diario de León
Seguridad alimentaria: ¿se puede comer la carne roja cuando se vuelve más oscura?

Si la carne tiene un olor desagradable, una textura viscosa o presenta signos de descomposición, es mejor no consumirla

Una pieza de carne en un puesto del mercado, JESÚS F. SALVADORES

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La carne roja puede volverse más oscura dependiendo de varios factores, como la oxidación, la exposición al aire o la edad de la carne. Sin embargo, la oscuridad en sí misma no es necesariamente un indicador de seguridad alimentaria. 

Verifica la fecha de caducidad o la fecha de "consumir antes de" en el empaque. Si ha expirado, es mejor no consumirla. 

Si la carne tiene un olor desagradable, una textura viscosa o presenta signos de descomposición, es mejor no consumirla. 

La carne debe almacenarse a temperaturas adecuadas (por debajo de 4Cº) y manipularse de manera higiénica para evitar la contaminación. 

Si la carne tiene un olor fuerte o desagradable, es probable que esté en mal estado. Si tiene textura viscosa, está cubierta de moho o presenta otros signos de descomposición, no se debe consumir. Asimismo, si la carne ha estado almacenada a temperaturas inadecuadas o ha sido manipulada de manera incorrecta, puede estar en riesgo de contaminación. 

