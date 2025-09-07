La alternativa a fumar, bolsas de nicotina, ¿qué son y cómo funcionan?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las bolsas de nicotina, también conocidas como "nicotine pouches" en inglés, son pequeños saquitos que contienen nicotina y se colocan entre la encía y el carrillo (la parte interior de la mejilla) para absorber la nicotina a través de la mucosa bucal. Estas bolsas no requieren combustión, inhalación o vapeo, lo que las diferencia de los cigarrillos electrónicos o los cigarrillos tradicionales.

La nicotina se absorbe a través de la mucosa bucal, pasando directamente al torrente sanguíneo. Las bolsas están diseñadas para liberar nicotina controlada durante un período determinado, proporcionando una dosis constante. Las bolsas vienen en diferentes sabores y concentraciones de nicotina, lo que permite a los usuarios elegir según sus preferencias.

Pueden ser una alternativa para aquellos que buscan reducir o dejar de fumar, ya que proporcionan una fuente de nicotina sin la combustión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nicotina es adictiva y puede tener efectos secundarios, especialmente en dosis elevadas.

La seguridad y eficacia a largo plazo de las bolsas de nicotina aún están siendo estudiadas y su regulación varía según el país.