Expertos alertan del peligroso vínculo entre las redes sociales, el porno y la prostitución

Expertos han alertado del vínculo entre las redes sociales, la pornografía, la prostitución y la trata de personas, han avisado del "gran riesgo" que supone para el futuro de los más jóvenes y han pedido "acción".

Así lo han puesto de manifiesto en el III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos, celebrado en el auditorio CaixaForum y organizado por la Asociación Betania. El objetivo del encuentro, que da continuidad al trabajo iniciado en las dos ediciones anteriores, celebradas en Sevilla (2022) y Málaga (2024), es "avanzar en la erradicación de este delito a nivel global".

El evento ha contado con la presencia de la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además de destacadas voces nacionales e internacionales que trabajan en la erradicación de la trata.

En este sentido, la directora Betania, Begoña Arana, ha destacado que la trata es una "herida" que "atraviesa fronteras, culturas y sectores". En este sentido, ha recordado los anteriores congresos. En 2022, ha dicho que trasmitieron la urgencia de visibilizar la "problemática" y la necesidad de "romper silencios" que "muchas veces protegen a las redes criminales". Mientras, en 2024 ha indicado que aportaron "buenas prácticas" y generaron "compromiso".

En cuanto al congreso de este año, Arana ha expuesto que busca "pasar del análisis a la acción integral y sostenida", que abarque "sobretodo el fortalecimiento de la justicia para ellas", las víctimas. "Este drama exige acción", ha asegurado para añadir que "hay que sensibilizar a la sociedad para que rechace la prostitución y la trata". Además, ha reclamado una cooperación internacional "efectiva y decidida" en este tema.

La primera mesa de debate de la jornada ha abordado los vínculos entre prostitución, pornografía y trata de personas. En ella, han participado el doctor en Psicología y especialista en sexología y pornografía, José Luis García; la filósofa Ana de Miguel Álvarez; y la directora del programa 'Kredita na bo' de las Adoratrices en Cabo Verde, Milagros García.

Por su parte, García ha explicado que el mensaje que da la pornografía es que "es muy fácil tener relaciones sexuales" y que "todas" las mujeres quieren. "Transmitir la idea de que la violencia es erótica es una barbaridad y va a tener efectos muy graves en el futuro de la sexualidad de los chicos y chicas", ha subrayado.

En esta línea, ha abogado por la educación sexual y ha avisado de que no hay "otra alternativa" que capacitar a los jóvenes "desde muy pronto". Además, ha advertido de que existe un "gran riesgo" de pasar de las redes sociales a la prostitución. "Las redes son un campo donde se echan anzuelos para captar a chicas y lo difícil es salir de ahí", ha indicado.

Por otro lado, la antropóloga, socióloga y especialista en género, pornografía y trata, Ana de Miguel Álvarez, ha hecho alusión al lema feminista 'Tu cuerpo es tuyo', que ha dicho que ha sido reinterpretado a 'Tu cuerpo es tu mercancía'. A su juicio, es el mensaje que se da actualmente en las redes sociales y este mismo está "destruyendo" el encuentro entre chicos y chicas.

Asimismo, Álvarez ha subrayado que la prostitución es el "entrenamiento" dirigido a los chicos varones "para entrar en un lugar y no ver a un ser humano, sino un cuerpo que van a sobar". "No hay trata de hombres para las mujeres y eso nos humaniza. Vemos un hombre y vemos un ser humano", ha añadido.

El segundo bloque del congreso ha estado centrado en la abolición de la prostitución y en las estrategias que se están impulsando para lograrlo.

Durante este debate, la abogada y portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la prostitución, Rosario Carracero, ha reclamado una ley de abolición de la prostitución que incluya la reparación integral del Estado a todas las mujeres que han sobrevivido en prostitución; la desactivación el proxenetismo; y la penalización de los demandantes de prostitución. Además, ha abogado por la sensibilización y la prevención para transmitir a los jóvenes que acudir al mercado de la prostitución es un acto reprobable.

Mientras, la profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña y escritora, Rosa Cobo, ha llamado a "acabar lo antes posible" con la prostitución, la trata y la pornografía. En este sentido, ha dicho que es "imposible" que se pueda hacer una ley abolicionista que no tenga en cuenta el fenómeno digital, que da un "nuevo acceso" de los "puteros" a los cuerpos de las mujeres.

Igualmente, Cobo ha indicado que "no hay una prostitución buena y otra mala". Así, ha agregado que el proxenetismo no es solo el empresario "dueño de burdeles", sino que tiene "mayor amplitud". Además, se ha referido al término 'Sugar daddy', y a la plataforma OnlyFans, orientados a "blanquear" la industria proxeneta.

Por otro lado, la psicóloga jurídica y forense, Laura Redondo, ha advertido de la revictimización a la que se enfrentan víctimas de trata y explotación sexual por parte de los profesionales. "Estamos todos", ha asegurado para añadir que hay un porcentaje del 50% de mujeres que se han sentido revictimizadas a nivel policial y un 70% en el judicial. También ha pedido una sociedad "muchísimo más humana y más comprometida". "A estas víctimas les hemos fallado y es nuestra responsabilidad recuperarlas", ha expuesto.

Para que las víctimas no caigan en la revictimización, la fiscal Delegada de Madrid, Cristina Pirfano Laguna, ha incidido en que declare desde unas dependencias en las que se encuentre segura, por videoconferencia, o que no se le formulen preguntas que no resulten indispensables para probar el delito. Si bien, ha reclamado una "mejor coordinación" entre instituciones. También ha indicado que con una ley abolicionista de la prostitución se condenarían más casos.