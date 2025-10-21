Alerta alimentaria: este queso de cabra presenta Listeria monocytogenes y Escherichia coli

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli (E. coli) en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera, procedente de España.

En concreto, el producto afectado es el que se corresponde con el lote 2509262 y fecha de caducidad del 10 de diciembre de 2025. El artículo Queso de Cabra Moho Blanco se presenta con un peso de 450 gramos.

Según la alerta publicada por la Aesan el pasado 17 de octubre, la propia empresa ha sido la que ha alertado de la incidencia como resultado de un autocontrol y ha comunicado la misma a las autoridades competentes.

La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta incidencia que se abstengan de consumirlo. Si ya se ha consumido y se presenta sintomatología compatible con la listeriosis, ya sean vómitos, diarrea o fiebre, la Aesan aconseja acudir a un centro de salud para ser revisado por profesionales sanitarios.