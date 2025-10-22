Segunda alerta alimentaria en otro queso por la presencia de E. Coli

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en queso Crottin de Chavignol DOP de la marca Dubois Boulay.

En concreto, el producto afectado es el que se corresponde con el lote PONT0509 y fecha de caducidad del 31 de octubre de 2025. El artículo Crottin de Chavignol AOP se presenta con un peso de 60 gramos.

Según la alerta publicada por la Aesan el pasado 18 de octubre, la distribución inicial se ha producido en la comunidad autónoma de Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta incidencia que se abstengan de consumirlo. Si ya se ha consumido y se presenta sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de shiga toxinas (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta), la Aesan aconseja acudir a un centro de salud para ser revisado por profesionales sanitarios.