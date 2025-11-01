Alerta sanitaria: presencia de plásticos azules en estos gofres de la marca Lotus

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de plásticos azules en un lote de gofre belga de la marca Lotus.

En concreto, el lote afectado es el 171225G del Gofre belga 250g (x5) de la marca Lotus, con código de barras 5410126002003 y fecha de caducidad del 17 de diciembre de 2025. El producto viene envasado en paquetes de cinco gofres y con un peso de 250 gramos.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los gofres belgas afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.