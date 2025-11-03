Advierten de la presencia de alcaloides en maíz para palomitas de varias marcas que pueden causar la muerte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de alcaloides tropánicos en maíz para palomitas de las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes.

En concreto, los productos afectados son el lote 171/25 de las Popping corn, de la marca The Italian Food Shop, con consumo preferente del 31 de diciembre de 2026. El envase tiene un peso de 500 gramos. También los lotes 162/25, con fecha de consumo preferente del 31 de diciembre de 2026, y 190/25, con fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027, del producto Popcorn de la marca Veggy Duck. En este caso el producto tiene un peso de un kilo. Asimismo, en la alerta también está incluido el producto Popping corn de la marca Easy vibes en los lotes 155/25, 162/25 y 171/25, con fecha de consumo preferente del 31 de diciembre de 2026, y los 183/25 y 190/25, con fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027. Estos productos se presentan en envases de 900 gramos.

Los alcaloides del Tropano o alcaloides tropánicos son metabolitos secundarios que se producen naturalmente en las plantas de varias familias (Brassicaceae, Solanaceae como beleño, belladona o estramonio, y Erythroxylaceae, como la planta de la coca) encontrándose en todas las partes de las mismas. Aunque son sustancias utilizadas habitualmente en el ámbito médicos, estos alcaloides en dosis inadecuadas provocan efectos agudos, conocidos como el síndrome tóxico anticolinérgico, lo cual se caracteriza por síntomas como sequedad de boca y de las mucosas, midriasis, visión borrosa, enrojecimiento y calentamiento de la piel, taquicardia y disminución de la sudoración y de la motilidad gastrointestinal. A dosis elevadas pueden causar la muerte.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.