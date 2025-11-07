Alerta alimentaria: presencia de listeria en lotes de 'chopped'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha alertado este viernes de la presencia de listeria en un producto cárnico refrigerado de la marca Nuestra Alacena, de la cadena de distribución DIA.

El producto en cuestión tiene por nombre 'Chopped lata finas lonchas' (150 gramos) y está envasado loncheado; su número de lote es el 252771 y tiene fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos.

La agencia ha sido informada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema coordinado de intercambio rápido de información.

La distribución inicial se ha realizado en esa comunidad, aunque no es descartable que el producto haya llegado a otras regiones.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

La Aesan ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos y ha llamado a las mujeres embarazadas a consultar las recomendaciones de consumo en su caso.