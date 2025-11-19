Dia alerta a sus clientes: retira un lote de kebab de pollo, aunque no aclara el motivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dia ha informado de la retirada de un lote de kebab de pollo loncheado de su marca propia aunque no aclara los motivos por los que adopta esta medida.

La cadena de supermercados ha notificado a sus clientes a través de un cartel en la línea de cajas de sus establecimientos. En concreto, está afectado el lote 250909 con fecha de caducidad de marzo de 2027. El proveedor de este kebab de pollo loncheado es Gourmet Food Experience y el código de referencia es el 304780.

Aquellas personas que tengan en sus hogares este kebab de pollo loncheado del lote afectado pueden acercarse a su tienda más cercana para realizar el cambio o el abono del dinero.

Ante cualquier duda o información adicional, los usuarios pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Día en el teléfono 912170453.