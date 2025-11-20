La Listeria no cesa: también se ha encontrado en estos quesos de varias marcas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en varios lotes de queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, La Borda de Agort, Udabe y Eroski.

De la marca Beiardi, están afectados tres lotes de diferentes formatos del queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda: lote 2528430 con fecha de caducidad del 29 de septiembre de 2026 del formato de 500 gramos; lote 2528410 con fechas de caducidad del 9, 10, 17 y 22 de septiembre de 2026 del formato de 3 kilogramos; y el lote 2528410 con fecha del 16 de septiembre de 2026 del formato de 200 gramos.

De la marca La Borda de Agort está afectado el lote 2528410, con fecha de caducidad del 12 de septiembre de 2026, que se comercializa en formato de 3 kilogramos. De la marca Udabe, el lote 2528410 con fecha de caducidad del 22 de octubre de 2026 que se vende en envases de 250 gramos.

Por su parte, de la marca Eroski está afectado por esta alerta el queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado con número de lote 2528410. Este producto tiene fecha de caducidad del 7 de septiembre de 2026 y se comercializa en formato de 250 gramos.

La distribución inicial se ha producido en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los quesos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haber ingerido alguno de estos productos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.