Alerta: Tedi retira estos globos por contener altos niveles de sustancias cancerígenas

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unos globos de colores por contener sustancias perjudiciales para la salud, las N-nitrosaminas.

En concreto, el producto afectado son los globos metálicos en paquetes de cuarenta unidades, con número de referencia 37042001301000000600. La empresa fabricante es Globos Festival SA, con sede social en Rincón de la Seca, Murcia.

Los globos afectados estuvieron a la venta en las tiendas Tedi desde el 10 de diciembre de 2024 hasta el 19 de noviembre de 2025, fecha en la que se publica la alerta. La cadena de bazares ha recomendado no seguir utilizando este producto.

Las nitrosaminas, o N-nitrosaminas (N-NAs), son compuestos químicos producto de la reacción de agentes nitrosantes, como nitritos u óxidos de nitrógeno (utilizados en la industria alimentaria como aditivos), y sustancias a base de amino, como las aminas secundarias, y pueden formarse en los alimentos como resultado de la preparación y el procesamiento de los mismos. También pueden encontrarse en productos que contengan látex, como los globos, y dado que algunas nitrosaminas son genotóxicas (es decir, que pueden alterar el ADN) y carcinógenas, se considera que estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (seis euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.