Alerta por la presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en este agua mineral

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este jueves de la presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en un lote de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha.

El producto afectado es 'Agua mineral natural' de la marca Fuente Madre, con número de lote 1 040725 y fecha de caducidad 31/12/2027. El producto se presenta envasado en botella de 1,5 litros y se conserva a temperatura ambiente.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.