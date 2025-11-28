Alerta sanitaria: la variante 'K' de la gripe acelera los contagios

Remedios caseros para prevenir el resfriado y la gripe en otoño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La temporada de gripe 2025/2026 ha comenzado de forma atípica, adelantándose varias semanas y mostrando un rápido aumento de casos. El responsable de este pico prematuro es el subclado K, una mutación específica del virus de la Gripe A (H3N2), que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas ante una posible temporada más intensa.

La preocupación se centra en su alta capacidad de transmisión y en las características genéticas que podrían hacer que sea más difícil de neutralizar por la inmunidad previa de la población.

La variante K es, genéticamente, un subclado del virus de la Gripe A (H3N2). Su mecanismo de acción principal y su impacto en la salud pública se resumen en los siguientes puntos:

Mutación de la Hemaglutinina: El subclado K presenta cambios genéticos significativos, incluyendo mutaciones en la proteína clave de la superficie del virus llamada hemaglutinina. Esta proteína es la que permite al virus adherirse a las células respiratorias humanas para iniciar la infección.

Mayor Transmisibilidad: Se cree que estas mutaciones le confieren una mayor facilidad para la transmisión de persona a persona, lo que explica el rápido aumento de contagios.

Evasión Parcial de la Inmunidad: Estos cambios genéticos también le permiten esquivar parcialmente los anticuerpos generados por infecciones anteriores o por algunas vacunas. Esto significa que la protección preexistente puede ser menos efectiva, aunque la vacunación sigue siendo la herramienta clave de prevención contra la enfermedad grave.

Aunque la variante K está causando una mayor incidencia de casos, los síntomas que provoca son, en su mayoría, similares a los de la gripe estacional común. Sin embargo, algunos reportes indican que pueden ser más intensos o de aparición más súbita.

Los signos más frecuentes que está dejando la variante K incluyen:

Fiebre alta (superior a 38 grados) y escalofríos bruscos.

Dolores musculares (mialgias) y dolores articulares intensos.

Cansancio (fatiga) y sensación de decaimiento súbito.Tos (a menudo seca o irritativa) y dolor de garganta.

Congestión nasal y estornudos.

Dolor de cabeza (cefalea).

En poblaciones de riesgo (como personas mayores, niños pequeños o individuos con enfermedades crónicas), esta gripe, al igual que otras variantes, puede requerir ingreso hospitalario debido a posibles complicaciones respiratorias.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación, el uso de mascarillas en espacios cerrados y la higiene de manos para controlar la propagación del virus.