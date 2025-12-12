España aprueba el nuevo calendario de vacunación para 2026: estos son los principales cambios

La vacuna es la medida más eficaz para luchar contra la enfermedad.DL

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado este viernes el calendario de vacunación para la próxima temporada, que incorpora como novedad la recomendación de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en algunas personas adultas en situaciones específicas de vulnerabilidad.

En concreto, la recomendación aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se dirige a personas institucionalizadas en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad a partir de los 60 años.

También, a personas de 18 años o más con condiciones de muy alto riesgo, como cáncer hematológico en tratamiento activo o reciente, inmunodeficiencias primarias, infección por VIH avanzada, las sometidas a trasplantes hematopoyéticos o de órgano sólido, pacientes en diálisis o con cáncer no hematológico en tratamiento activo con quimioterapia o inmunosupresor.

Se establece una implantación gradual en las comunidades autónomas desde la temporada 2026-2027 hasta la 2028-2029; la vacunación se recomienda idealmente a partir de la última semana de septiembre, en una única dosis, que puede ponerse simultáneamente con las otras habituales de gripe, covid-19 o neumococo.

Asimismo, se subraya la importancia de la monitorización continua, especialmente en grandes inmunodeprimidos, así como la vigilancia epidemiológica y genética del VRS durante toda la temporada, con el fin de ajustar la estrategia vacunal y detectar posibles variantes del virus.