Las enfermeras se hartan y denuncian el "menosprecio" de los médicos a su trabajo

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha mostrado este lunes su indignación con algunos portavoces médicos por el "menosprecio" que están mostrando a las más de 350.000 profesionales que hay en España, que no buscan "sustituir a nadie", sino que se les reconozca su verdadera formación y se les retribuya en consecuencia.

"Instamos a que no se engañe a la población. Las enfermeras estamos muy orgullosas de serlo y no pretendemos sustituir a nadie", denuncia el CGE en un comunicado en el que recalca que el objetivo de estas profesionales es que se reconozca su formación y su enorme aportación al Sistema Nacional de Salud.

Lo hace ante las "manifestaciones ofensivas" que, a su juicio, han realizado en los últimos días algunos representantes de sindicatos médicos en plena ola de protestas contra el Ministerio de Sanidad para exigirle un estatuto propio para la profesión independiente del convenio marco que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

En concreto, se lamentan de las críticas que algunos portavoces sindicales han vertido contra el hecho de que el borrador del estatuto marco reconozca el grado profesional A1 para las enfermeras, en consonancia con su nivel de formación universitaria, que ya no es de diplomadas, sino de graduadas.

Como recuerda el CGE, desde 2010, la división en licenciados y diplomados que justificaba la pertenencia a diferentes subgrupos ya no existe, de modo que para ser enfermera en España se exige un Grado universitario de 240 créditos, igual que para otras profesiones ya encuadradas en ese nivel A1, como abogados, economistas o periodistas.

A ello se suma el hecho de que muchas enfermeras también han cursado dos años más de formación para lograr una especialidad o tienen estudios de posgrado, como másteres y doctorados, lo que refuerza su preparación académica, recalca el Consejo.

Con la reforma que propone el Ministerio de Sanidad del estatuto marco, pasarán a ser de este grupo: el borrador equipara a los grupos 6 (grado), 7 (máster o especialidad) y 8 (doctorado) del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES) con el grupo A1 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo cual pone fin "a décadas de injusticia".

Pese a ello, algunos profesionales sanitarios, entre ellos los médicos, reclaman la creación de un Grupo A1+ para los grupos 7 y 8, aduciendo, para ello, sus horas de formación; el CGE aclara, en este sentido, que lo que defiende Enfermería es que, de crearse, las profesionales que hayan cursado la especialidad, las que dispongan de un máster oficial o las que sean doctoras pasen a formar parte, automáticamente, de él.

Al margen de la formación, las enfermeras reivindican además el "papel crucial" que desempeñan en el sistema sanitario.

"Literalmente la vida de los pacientes está en sus manos. Entre sus funciones se incluyen tareas de alta especialización, como la atención en unidades como críticos, UCI, urgencias… gestión integral de pacientes crónicos, administración de medicamentos complejos y procedimientos técnicos avanzados", subraya.

Por ello, les resulta "indignante" que algunos representantes médicos "vilipendien la labor de las enfermeras" y hayan incluso sugerido que la asunción de competencias de las enfermeras haya provocado un aumento de la mortalidad en Reino Unido.

"Es sonrojante que algunos profesionales médicos tengan que recurrir, para defender sus derechos, a desacreditar a una profesión hermana, como es la Enfermería", lamentan.