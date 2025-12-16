Alerta sanitaria: retiran este lote de crema corporal por estar contaminada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de un lote de la manteca corporal Yepoda – The Cocoa Cloud, producto incluido en un calendario de adviento de esta misma marca, concretamente en el día 8.

Según la información facilitada por la empresa, tras el uso de este cosmético se ha observado crecimiento del microorganismo Pseudomonas aeruginosa en el lote SR335. Este crecimiento responde a una pérdida de eficacia del conservante en dicho lote.

En España, el producto se ha comercializado únicamente a través de la página web de la marca Yepoda, donde se ha publicado un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad. Además, la empresa también ha informado a los consumidores que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

La Agencia ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. La Aemps recomienda a aquellas personas que tengan alguna unidad del lote SR335 de la manteca corporal Yepoda – The Cocoa Cloud que no la utilice y se dirija a la empresa responsable para su devolución (Cosmetrade SL, sita en Avenida Sudáfrica 110 de Jerez de la Frontera).