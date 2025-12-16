No es un mito: la ciencia explica por qué sufres dolor de cabeza cuando se acerca una tormenta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No es simplemente una coincidencia o una superstición. Para muchas personas, la sensación de un dolor de cabeza incipiente o el empeoramiento de una migraña son presagios tan fiables de una tormenta como cualquier pronóstico meteorológico. La ciencia detrás de este fenómeno, conocido como meteoropatía o meteorosensibilidad, apunta directamente a un factor clave: la presión atmosférica. Una tormenta o borrasca generalmente viene acompañada de un descenso rápido en la presión barométrica, y es esta variación la que desencadena el malestar en individuos sensibles.

Cuando la presión atmosférica baja, la presión externa sobre nuestro cuerpo disminuye, y el organismo debe realizar un esfuerzo para equilibrar la presión interna con la externa. Para ciertas personas, especialmente aquellas que ya padecen migrañas, sinusitis o problemas articulares, esta adaptación resulta más complicada. La alteración de la presión puede afectar la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos, lo que a su vez se convierte en el factor desencadenante de las cefaleas o migrañas. Además, esta diferencia de presión puede generar una sensación de congestión o pesadez en los senos paranasales, lo que intensifica el dolor en la cabeza.

La investigación en el campo de la biometeorología ha demostrado que esta conexión es real. Aunque no todos se ven afectados de la misma manera, existe una correlación comprobada entre las oscilaciones barométricas y diversos síntomas, siendo el dolor de cabeza uno de los más comunes. Además de la presión, otros elementos climáticos que suelen acompañar a las tormentas, como la humedad alta, el viento fuerte, o incluso los relámpagos, también han sido señalados como posibles amplificadores o detonantes que estresan el sistema nervioso en personas predispuestas.

Ante un desencadenante climático inevitable, los neurólogos aconsejan estrategias que van desde mantener una buena hidratación para favorecer la estabilidad de los vasos sanguíneos, hasta llevar un diario de síntomas para anticiparse a las crisis, tomando la medicación al primer signo de malestar. Reconocer que este dolor de cabeza tiene un fundamento científico permite a quienes lo padecen tomar medidas proactivas y dejar de cuestionar si su malestar es producto de su imaginación.