La guía definitiva para limpiar el pescado esta Navidad, combatir el Anisakis y disfrutar sin riesgos

La Navidad es sinónimo de grandes comidas, y el pescado y el marisco suelen ser protagonistas en muchas mesas. Sin embargo, detrás de este manjar se esconde un riesgo real: el Anisakis simplex, un parásito nematodo cuyas larvas pueden encontrarse en las vísceras y la musculatura de numerosas especies marinas. El Anisakis no solo provoca síntomas gastrointestinales agudos, conocidos como anisakiasis, que incluyen dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y, en casos graves, incluso obstrucción intestinal, sino que también puede desencadenar reacciones alérgicas severas, lo que lo convierte en una preocupación seria de salud pública.

Este parásito tiene un ciclo de vida complejo que involucra crustáceos, peces y mamíferos marinos, y la ingesta de pescado crudo o poco cocinado es la principal vía de transmisión a los humanos. La clave para neutralizar el peligro reside en una correcta manipulación y preparación del producto. Lo primero y fundamental es la limpieza. Al comprar pescado fresco entero, se debe eviscerar lo antes posible, es decir, retirar las vísceras rápidamente, ya que las larvas de Anisakis migran desde ellas hacia la carne del pez cuando este muere. Aunque la evisceración reduce drásticamente el riesgo, no lo elimina por completo, por lo que es esencial aplicar tratamientos térmicos. La cocción a temperaturas superiores a 60°C durante al menos un minuto destruye el parásito. Esto aplica a pescados a la plancha, al horno o fritos.

Para las preparaciones en crudo o semicrudo, tan populares en estas fechas (como el sushi, el ceviche, los boquerones en vinagre o el pescado marinado), la única medida segura es la congelación. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda congelar el pescado a una temperatura de - 20 grados o inferior durante un mínimo de cinco días si el congelador doméstico tiene tres o más estrellas (***).

Es importante recordar que esta medida es obligatoria para establecimientos de restauración que sirvan este tipo de platos. El ahumado en frío, la salazón o el vinagre, por sí solos, no garantizan la eliminación del Anisakis. Conocer estas sencillas pautas de higiene y conservación es esencial para disfrutar de los platos navideños de pescado con total tranquilidad y evitar visitas inesperadas a urgencias.