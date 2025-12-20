Dormir con calcetines, ¿sí o no? Lo que dice la ciencia sobre el frío nocturno y tu descanso

Dormir con calcetines puede favorecer un sueño más profundo y estable al facilitar la regulación térmica del cuerpo, según la Sleep Foundation.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Dormir con los pies fríos no solo puede resultar incómodo, sino que podría estar interfiriendo activamente con la calidad del sueño. La ciencia ha comenzado a arrojar luz sobre una pregunta habitual en invierno y en personas con problemas de circulación: ¿conviene dormir con calcetines? Varios estudios sugieren que este pequeño gesto puede tener un impacto fisiológico directo en cómo y cuánto dormimos.

Especialistas en cronobiología y medicina del sueño aseguran que calentar las extremidades, en especial los pies, favorece una mejor conciliación del sueño. La razón está en un mecanismo fisiológico conocido como vasodilatación distal, que permite al cuerpo disipar calor, facilitando el descenso de la temperatura central, un requisito imprescindible para entrar en fases profundas del sueño.

La Sleep Foundation dice que cuando los pies están calientes, se dilatan los vasos sanguíneos periféricos y el cuerpo interpreta esa señal como el momento adecuado para dormir. Esta institución, referencia global en investigación del sueño, subraya que mantener los pies cálidos puede acelerar el proceso natural de relajación y somnolencia.

Estudios que respaldan el uso de calcetines para dormir

Una investigación publicada en la revista científica Sleep, consultable a través de la base de datos PubMed Central, puso a prueba este efecto en adultos jóvenes. Los resultados fueron contundentes: quienes dormían con calcetines en un entorno frío tardaban menos tiempo en dormirse, dormían durante más horas y se despertaban con menor frecuencia durante la noche.

Además de un sueño más profundo y estable, algunos estudios apuntan que el uso de calcetines podría beneficiar a personas con determinadas afecciones circulatorias leves o con el fenómeno de Raynaud, según explica el centro podológico Podoactiva. Al mantener los pies en una temperatura óptima, se reduce el estrés vascular nocturno y mejora el confort.

Precauciones y efectos adversos potenciales

Dormir con calcetines, sin embargo, no está exento de advertencias. Investigadores del Department of Physiology de la Universidad de Sydney, en un estudio publicado en Physiology & Behavior y recogido por la base de datos PubMed Central, advierten que un exceso de calor corporal durante el sueño puede interferir con la disipación térmica natural del organismo, un proceso crucial para alcanzar las fases profundas del descanso. Según sus conclusiones, mantener una temperatura elevada (ya sea por el ambiente o por elementos como calcetines demasiado cálidos) puede aumentar la vigilia nocturna y reducir la calidad del sueño, al impedir que el cuerpo reduzca su temperatura central, una condición fisiológica necesaria para dormir profundamente.

Además, Podoactiva advierte sobre la importancia de elegir calcetines adecuados: deben ser limpios, transpirables y no demasiado ajustados. Dormir con calcetines utilizados durante todo el día aumenta el riesgo de humedad, lo que favorece la proliferación de hongos y bacterias en la piel.

El propio confort subjetivo es también un factor determinante. Algunas personas simplemente no toleran tener los pies cubiertos al dormir. Para estos casos, los expertos recomiendan calentar los pies antes de ir a la cama, mediante un baño tibio o una bolsa de agua caliente, y luego dormir sin calcetines.

¿Entonces, dormir con calcetines ayuda o no? Esto es lo que deberías probar

Lo que aprendemos tras revisar los estudios y evidencia científica es que si tienes dificultades para dormir, especialmente en noches frías o si sueles tener los pies fríos, prueba a usar calcetines limpios, suaves y transpirables al acostarte. No todos los cuerpos responden igual, pero fisiológicamente, calentar los pies activa un proceso natural de relajación que facilita el sueño.

Si, en cambio, te despiertas sudando o incómodo, o vives en un entorno cálido, puede que el exceso de calor interfiera en tu descanso. En esos casos, puedes calentar tus pies antes de acostarte con un baño tibio o una bolsa de agua caliente, y dormir sin calcetines. Es cuestión de encontrar el punto térmico justo que te permita entrar en modo descanso.