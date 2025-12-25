Retiran este eyeliner por superar la concentración del pigmento negro de carbón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del cosmético Wet N Wild Proline Felt Tip Eyeliner, con la referencia E8752 – EAN 4049775587527.

La Aemps señala que ha sido la propia empresa responsable del producto, Markwins Beauty Brands INTL Ltd, con sede social en Montornés del Valles (Barcelona), la que ha adoptado estas medidas de forma voluntaria.

El motivo para ello ha sido la detección de una concentración del pigmento negro de carbón (CI 77266, nano) que superaba la máxima permitida, un 10% según establece el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos.

Este producto se distribuye en España a través de perfumerías y venta online. Como medidas adoptadas, la empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por los usuarios.

La Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. Además, recomienda a los consumidores no hacer uso de eyeliner afectado si disponen en su domicilio de alguna unidad. Pueden dirigirse a los puntos de venta donde la adquirieron para su devolución completa dentro de los próximos seis meses.