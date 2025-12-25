Alertan de lecturas incorrectas de glucosa en estos sensores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Abbott Diabetes Care Ltd (Reino Unido), de un problema en determinados sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus que podrían generar lecturas incorrectas indicando valores de glucosa erróneamente bajos. Este problema no afecta a ningún otro sensor, aplicación o lector, solo a una cantidad limitada de sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus.

Si las lecturas erróneas no son detectadas, existe un riesgo para la salud de las personas con diabetes, ya que podrían no detectar hiperglucemias y tomar decisiones terapéuticas inapropiadas, como ingerir carbohidratos en exceso y saltarse o retrasar dosis de insulina. Estas decisiones podrían provocar riesgos graves para la salud, incluyendo lesiones potenciales o incluso la muerte, así como otras complicaciones menos graves.

Los sensores FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus son un componente del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) FreeStyle Libre 3, que incluye el lector FreeStyle Libre 3 y sensores compatibles, como los propios FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus. De manera opcional, también puede emplearse la aplicación FreeStyle Libre 3.

Este sistema está indicado para medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas con diabetes mellitus, incluidas las embarazadas y en mayores de cuatro años si se usa con el sensor FreeStyle Libre 3, y de dos años si se usa con FreeStyle Libre 3 Plus. Está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa capilar en la gestión de la diabetes. En el caso de los menores de entre 2 y 12 años, su uso requiere la supervisión de una persona cuidadora mayor de 18 años.

La empresa ha habilitado una página web donde los usuarios pueden verificar si el número de serie de su sensor se encuentra entre los afectados. Las personas que necesiten ayuda para confirmar si sus sensores están afectados pueden contactar con el servicio de atención al cliente de Abbott a través del teléfono 900 300 119 o del correo electrónico diabetes.spain@abbott.com.