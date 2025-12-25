Ikea retira estos botes de cebolla frita por no alertar en su etiqueta de la presencia de trigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ikea alerta a todos los clientes de que retira del mercado determinados paquetes de cebolla frita Rostad Lök por no destacar debidamente en su etiquetado el alérgeno trigo. La palabra trigo aparece entre los ingredientes, pero no se muestra de forma resaltada tal y como exige la normativa

En concreto, las unidades afectadas tienen la referencia 302.371.76 y la fecha de caducidad del 1 de septiembre al 22 de noviembre de 2026. La compañía señala que otras fechas no se ven afectadas. El producto se presenta en envases de plástico de 100 gramos.

Ikea señala que los países a los que afecta esta alerta son Irlanda, Polonia, Portugal, España y Reino Unido, siendo en este último caso productos adquiridos únicamente en la tienda IKEA Belfast.

Las personas con alergia o intolerancia al trigo o al gluten, o con enfermedad celíaca, no deben consumir los productos afectados.

Los clientes pueden devolver los artículos afectados en cualquier tienda para obtener el reembolso completo del dinero sin necesidad de presentar el tique de compra. Además, la compañía anima a informar a los allegados sobre este aviso, sobre todo si se ha ofrecido, prestado o vendido a una tercera persona.

Ikea se ha disculpado por los inconvenientes que pueda causar esta retirada y recuerda que su número gratuito de atención al cliente es el 900 40 09 22, para aquellas personas que puedan tener dudas o quieran realizar alguna consulta.