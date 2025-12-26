Alertan de riesgo de atragantamiento en esta camisa de bebé

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de atragantamiento en ropa infantil de la marca Babidu.

En concreto, el organismo europeo señala que el producto afectado es una camisa de manga corta y una funda de pañal destinadas a bebés de hasta doce meses. El fallo está en los pequeños botones de la camisa, que se pueden soltar fácilmente y provocar atragantamiento en el menor si este se los lleva a la boca.

El modelo afectado es una camisa a cuadros azul y blanca con la referencia de numeración 40443 y el código de barras 8434394209336. El país notificante de esta alerta ha sido España. La empresa textil Babidu tiene su sede social en Comunidad Valenciana, aunque también se puede comprar de forma online a través de su página web.

De acuerdo con la información facilitada por el sistema Rapex este 15 de diciembre, se ha procedido a la prohibición de comercialización del artículo ya que no cumple lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1007/2011 sobre el etiquetado de los productos textiles.