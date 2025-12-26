Alertan de la presencia de la bacteria Bacillus cereus en esta leche en polvo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de la bacteria Bacillus cereus en leche en polvo Nidina 1 de la marca Nestlé.

En concreto, se trata de la leche Nidina 1 de la marca Nestlé que se presenta en un bote de 800 gramos con lote 52900346AB y fecha de consumo preferente de octubre de 2027. La compañía indica que el número de lote se puede encontrar en la base de la lata. El producto se conserva a temperatura ambiente.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Así, en un comunicado, Nestlé ha informado de que «tras un análisis se ha identificado la presencia de Bacillus cereus en una línea de producción», por lo que «retira voluntariamente» el lote afectado como «medida preventiva».

En su nota, Nestlé señala que en el caso de haber ingerido el producto afectado, la sintomatología aparece entre 30 minutos y 6 horas tras el consumo, siendo en ese caso vómitos severos y diarrea, ligado a letargo o somnolencia. Debido a ello, se recomienda acudir al pediatra en caso de observar síntomas tras su ingesta.

Según la información de la Aesan, el producto afectado se ha distribuido inicialmente a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio la leche en polvo de la marca y el lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirla. Nestlé ha puesto a disposición de los consumidores el correo nidina@es.nestlé.com y el teléfono 900 50 19 27 para informar sobre cómo proceder a la devolución y reembolso completo del importe del producto afectado.