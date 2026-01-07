Sanidad ordena la retirada de estos lotes de medicación para la hipertensión por defecto de calidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del titular de autorización de comercialización Almirall, SA, de un defecto de calidad en un lote del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos que podría provocar un tratamiento inadecuado o ineficaz en el paciente debido a una pérdida parcial de eficacia terapéutica.

Blokium-Diu es un medicamento que contiene una asociación de dos fármacos con efecto antihipertensivo, empleado en pacientes cuya presión arterial no esté controlada con un solo fármaco. Uno de los componentes (atenolol) pertenece al grupo de medicamentos llamados beta‑bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos; el otro componente (clortalidona) es un diurético (medicamento que aumenta la eliminación de orina, incrementando la excreción de sodio y cloro).

Durante los estudios de estabilidad en curso se ha detectado que para el lote 3CP, varios comprimidos presentaron niveles indetectables o concentraciones significativamente reducidas de clortalidona. El contenido en atenolol, sin embargo, es conforme a especificaciones del producto.

Este defecto de calidad afecta a las presentaciones Blokium-Diu 100 mg/25 mg 28 comprimidos, CN: 964841 (fecha de caducidad del 30 de abril de 2027) y Blokium-Diu 100 mg/25 mg 56 comprimidos, CN: 989996 (fecha de caducidad del 30 de abril de 2027). La causa raíz ha sido identificada como un error en la producción, y el defecto ha sido acotado al lote 3CP. El laboratorio dispone de unidades correctas de otros lotes.

Se considera que el defecto identificado podría dar lugar a una pérdida parcial de eficacia terapéutica en los pacientes que ingieran comprimidos con niveles indetectables o significativamente reducidos de clortalidona. En estas circunstancias, no se produciría el efecto diurético esperado, pudiendo afectar a la acción combinada de atenolol y clortalidona en el tratamiento de la hipertensión arterial.

Por el motivo expuesto, se ha procedido a la retirada del mercado del lote 3CP de las dos presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg.