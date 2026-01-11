Miguel A. Lurueña, Dr. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: «Las nueces con puntos negros o pelitos pueden ser un riesgo real»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En León y otras zonas del norte de España, las rutas de recolección de nueces son un posible plan. Pero sin saberlo, muchos pueden estar recogiendo alimentos con señales de riesgo que no son meros defectos estéticos, sino potenciales focos de micotoxinas peligrosas para la salud humana.

Las aflatoxinas (compuestos tóxicos producidos por mohos del género Aspergillus) son un ejemplo claro de por qué esas manchas oscuras, pintas o "pelitos" en nueces no deberían ignorarse. En su post, el Dr. Lurueña advierte que estas toxinas no desaparecen al retirar la parte visible del moho: «No basta con soplar o retirar el moho. Las micotoxinas pueden seguir ahí.» Esta simple advertencia resume un problema real en la seguridad alimentaria doméstica y rural.

Qué son exactamente las aflatoxinas

Tal y como explica el experto, las aflatoxinas son micotoxinas producidas por hongos como Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus que crecen en alimentos como cacahuetes, maíz, frutos secos y, por supuesto, nueces cuando existen condiciones de humedad y calor. Estos compuestos son especialmente preocupantes porque se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de hígado tras exposiciones continuas o altas. Aunque no siempre hay síntomas visibles de toxicidad inmediata, su presencia sostenida sí puede tener consecuencias graves a largo plazo.

La industria controla estas contaminaciones mediante procesos de almacenamiento y tratamiento cuidadosamente regulados. Sin embargo, en casa o en recolecciones tradicionales esa supervisión no existe, por lo que el propio consumidor debe aplicar criterios de precaución básicos. En este sentido, Lurueña recalca que hay que «tener mucha precaución con los mohos», porque no todos son inocuos.

Signos de peligro que no debes ignorar

El Dr. Lurueña aporta una guía sencilla para identificar nueces que deberían desecharse sin dudar:

Aquellas que presenten pelitos o pintas negras sobre su piel interna.

Frutos secos almacenados en ambientes húmedos o templados, condiciones que favorecen el crecimiento de moho.

Tal y como señala con claridad, estas señales pueden indicar la presencia de compuestos tóxicos que permanecen incluso si eliminas el moho visible.

Ante esta situación, su recomendación es directa: «Lo recomendable: desechar el alimento (con cuidado para que no se disperse el moho).»

La recolección tradicional de nueces, como en muchas zonas rurales de León, requiere cuidados especialesGetty Images

Esto no significa que debas dejar de disfrutar de las nueces. Los frutos secos aportan grasas saludables, proteínas y micronutrientes beneficiosos para el organismo, siempre que su consumo se haga con moderación y seguridad. Por ejemplo, la ración adecuada de frutos secos en una dieta equilibrada puede ayudar a aprovechar sus ventajas nutricionales sin pasarse de calorías.