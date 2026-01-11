Retiran varios lotes de este juguete de madera por contener piezas con riesgo de asfixia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios conjuntos de juguete de comida infantil de madera de la marca Toylino por riesgo de asfixia en niños pequeños.

En concreto, la incidencia se refiere a las variedades del juguete «set de bizcocho», «set de repostería», «set de desayuno», «set de frutas y verduras» y «set de herramientas». El fallo está en que pueden desprenderse pequeños componentes de los artículos, que pueden suponer un riesgo de asfixia al ser ingeridos por un menor.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.