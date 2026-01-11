Amplían a más productos y lotes la alerta por presencia de la toxina cereulida en estas leches

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de la ampliación a más lotes y productos de la alerta emitida el pasado 12 de diciembre por presencia de la bacteria Bacillus cereus en leche en polvo marca Nestlé.

Tras la ampliación de la alerta, las leches de fórmula afectadas son:

Nidina 1 de la marca Nestlé, que se presenta en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52900346AB, 51730346AC y 51740346AA.

Nidina Confort Digest, en lata de 800 gramos y lote 5184080621.

Nidina Confort Digest 1, en lata de 800 gramos y lote 5271080621.

Alfamino, en lata de 400 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51130017Y2 y 51670017Y2.

Alfamino Junior, en lata de 400 gramos y lote 51620017Y3.

NAN Expert Pro AR, en lata de 800 gramos y lote 5318080621.

NAN Expert Pro AR Sobre, de 26 gramos, y 5293080651.

NAN Expert Pro Total Confort 1, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F3, 51560742F1, 52620742F2 y 52900742F2.

NAN Expert Pro Total Confort 1 Sobre, con lote 51270742D1.

NAN Expert Pro Total Confort 2, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51250742F2, 51560742F3 y 52890742F1.

NAN Optipro 1, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 52620346AC y 52710346AA.

NAN Optipro 1, en estuche 1,2 kg. Los lotes afectados son las numeraciones 51350346BA y 52620346BB.

NAN Supremepro 1, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51450742F2, 51710742F2 y 52740742F3.

NAN Supremepro 2, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51230742F2, 51530742F3, 51540742F2, 51910742F1, 51910742F2 y 52840742F1.

NAN Supremepro 2 Sobre, con los lotes afectados 51540742D2 y 52860742D1.

Nativa 1, en lata de 800 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones 51230346AB, 51540346AE y 52740346AA.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Así, en un comunicado, Nestlé ha informado de que han «detectado la posible presencia de cereulida en algunos lotes específicos de leche de fórmula, por lo que hemos decidido retirarlos voluntariamente como medida preventiva».

La cereulida es una toxina, creada por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus, que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea. Comúnmente encontrado en materias primas y ocasionalmente en alimentos, como leche y productos lácteos, el Bacillus cereus es un microorganismo cuyas cepas, en su mayoría, no tienen impacto en la seguridad alimentaria. Sin embargo, tiene el potencial de crear toxinas, una de las cuales es la cereulida.

La compañía indica que el número de lote se puede encontrar en el caso de las latas y estuches, en la base de los mismos. En el caso de los brick, en la parte superior. En los sobres, en la solapa, y en las monodosis, en el lateral de la etiqueta. El producto se conserva a temperatura ambiente.

Nestlé señala que en el caso de haber ingerido el producto afectado, la sintomatología aparece entre 30 minutos y 6 horas tras el consumo, siendo en ese caso vómitos severos y diarrea, ligado a letargo o somnolencia. Debido a ello, se recomienda acudir al pediatra en caso de observar síntomas tras su ingesta.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio leche en polvo de la marca Nestlé en los productos y lotes afectados por esta alerta que se abstengan de consumirla. Nestlé ha puesto a disposición de los consumidores un formulario para que puedan gestionar la devolución y reembolso completo del importe de los productos implicados en la alerta. Adicionalmente, los usuarios pueden ponerse en contacto con la empresa a través del correo consumidor@es.nestle.com y el teléfono 900 50 19 27.