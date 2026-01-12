Retiran este calendario de adviento para perros por contener objetos metálicos pequeños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un calendario de adviento para perros por presencia de objetos metálicos extraños.

El calendario de adviento afectado por esta alerta, con fecha del 29 de diciembre, tiene un peso de 150 gramos, se corresponde con la referencia 15768002471000000300 y estuvo a la venta en las tiendas Tedi desde el 25 de agosto al 19 de diciembre de 2025. La cadena de bazares ha recomendado no seguir utilizando este producto.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (3 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.