Aesan alerta de la presencia de fragmentos del molde de fabricación en dulces navideños pandoro

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de fragmentos del molde de fabricación en el dulce navideño pandoro de la marca Piaceri Mediterranei.

En concreto, están afectados por esta alerta cinco variedades de este dulce navideño italiano:

Los lotes 211853 (con fecha de consumo preferente del 12 de febrero de 2026) y 213663 (con fecha de consumo preferente del 26 de febrero de 2026) del producto con nombre comercial Pandoro. Se comercializa envasado en una caja de cartón con un peso de 650 gramos.

Los lotes 214281 (con fecha de consumo preferente del 18 de febrero de 2026) y 226464 (con fecha de consumo preferente del 18 de abril de 2026) del producto con nombre comercial Pandoro crema cioccolato. Se comercializa envasado en una caja de cartón con un peso de 700 gramos.

El lote 225234 (con fecha de consumo preferente del 13 de abril de 2026) del producto con nombre comercial Pandoro crema limone. Se comercializa envasado en una caja de cartón con un peso de 700 gramos.

El lote 212134 (con fecha de consumo preferente del 23 de febrero de 2026) del producto con nombre comercial Pandoro caramello salato. Se comercializa envasado en una caja de cartón con un peso de 700 gramos.

Los lotes 215695 (con fecha de consumo preferente del 29 de enero de 2026) y 220234 (con fecha de consumo preferente del 26 de febrero de 2026) del producto con nombre comercial Pandoro al pistacchio. Se comercializa envasado en una caja de cartón con un peso de 700 gramos.

Todos los productos se comercializan a temperatura ambiente. La distribución inicial se ha producido en Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los dulces de la marca, variedad y lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlos.