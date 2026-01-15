Castilla y León suma 130 donaciones de órganos en 2025

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

En Castilla y León 130 personas donaron sus órganos el pasado año, lo que supuso que 434 órganos entraran en el sistema de trasplantes, y además los hospitales públicos de la Comunidad realizaron 261 trasplantes, según datos de la Coordinación Autonómica de Transplantes.

En total, durante todo el pasado año se generaron 241 riñones, 97 hígados, 25 corazones, 62 pulmones y 9 páncreas, ha indicado la Consejería de Sanidad en nota de prensa, y fueron 261 los trasplantes realizados, dentro de un sistema nacional que coordina los trasplantes entre todo el territorio.

Así, se realizaron 174 trasplantes renales, de los cuales 85 fueron en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 89 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Además, el centro salmantino ha realizado 11 trasplantes renales de vivo/ cruzado y otros 7 trasplantes de páncreas/ riñón. Asimismo, y gracias al nuevo programa de trasplante pulmonar, 23 pacientes han recibido un trasplante de pulmón en el hospital charro.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 38 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 19 trasplantes cardiacos.

Y también se han implantado 184 córneas implantadas.

En cuanto al número de donantes, ascendió a 130 en toda Castilla y León, con 21 en Burgos; 23 en León; 5 en El Bierzo; 1 en Palencia; 34 en Salamanca; 4 en Segovia; 1 en Soria, 6 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; 13 en el Río Hortega de Valladolid y 12 en Zamora. No hubo donantes en Ávila.