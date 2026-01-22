Tiger retira un juego de té de metal debido al riesgo de asfixia por contener piezas pequeñas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un juego de té de metal por riesgo de asfixia para los niños pequeños al contener piezas pequeñas.

En concreto, han sido retirados todos los lotes de este producto cuyo número de artículo el 3058431. Este juego de té de metal ha estado a la venta en las diferentes tiendas desde julio de 2024. Según ha informado la empresa, las piezas pequeñas que contiene pueden desprenderse de la tapa de la tetera y de los cierres metálicos del estuche.

Flying Tiger Copenhagen ha pedido a sus clientes dejar de utilizar este producto inmediatamente y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Además, recomienda devolverlo en la tienda más cercana donde se les reembolsará el dinero.

En un comunicado, la empresa asegura que reaccionan «lo más rápidamente posible cuando descubrimos productos que no cumplen con las normas legales» con el fin de garantizar la calidad y seguridad de sus artículos expuestos a la venta.