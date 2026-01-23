Amplían la alerta por la presencia de la toxina cereulida a estas dos leches

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la posible presencia de cereulida en leches de fórmula de la marca Damira.

En concreto, está afectado el lote 8000003307 del producto Damira Natur 1, con fecha de caducidad del 19 de febrero de 2027. También el lote 8000003302 del producto Damira Natur 2, con fecha de caducidad del 29 de enero de 2027. Ambas leches se comercializan en envases de 800 gramos.

La cereulida es una toxina, creada por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus, que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea. Comúnmente encontrado en materias primas y ocasionalmente en alimentos, como leche y productos lácteos. El Bacillus cereus es un microorganismo cuyas cepas, en su mayoría, no tienen impacto en la seguridad alimentaria. Sin embargo, tiene el potencial de crear toxinas, una de las cuales es la cereulida.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio leches de fórmula de la marca y el lote afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Esta agencia ya emitió un aviso a principios de enero donde alertaba de la presencia de esta misma toxina en leches de fórmula de la marca Nestlé.