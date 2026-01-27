Alerta: este anorak infantil ha sido retirado del mercado por contener sustancias cancerígenas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la presencia de sustancias cancerígenas y perjudiciales para la salud en un anorak infantil de la marca Regatta Great Outdoor, vendido en la tienda francesa La Redoute (www.laredoute.fr).

En concreto, el producto afectado es un anorak acolchado Veste hybride Kielder en color azul marino, rojo y azul cielo, con cierre de cremallera delantera en color rojo y blanco, capucha no desmontable, dos bolsillos laterales con cierre de cremallera azul cielo, mangas con puños elásticos y dos bolsillos internos.

El modelo es el número RKN153 PID-00002641 para 3-4 años y código de barras 5063019786919. El país de origen es Bangladesh y el país notificante de la alerta ha sido Francia.

Según la información facilitada por el sistema Rapex este 8 de enero, el producto incurre en riesgo químico al contener compuestos relacionados con el ácido perfluorocarboxílico (PFCA), sustancia que se bioacumula en la vida silvestre y en los seres humanos, lo que supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Además, el producto tiene una cantidad excesiva de compuestos relacionados con el ácido perfluorooctanoico (PFOA), que son cancerígenos y suponen un riesgo para el medio ambiente.

Por tanto, el artículo no cumple con los requisitos del Reglamento Reach ni del Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), por lo que se ha procedido a la retirada del producto de la venta online y recuperación del mismo de los usuarios finales.