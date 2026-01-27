Barbacid logra curar el cáncer de páncreas en ratones

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El equipo de Mariano Barbacid, experto mundial en oncología molecular, ha diseñado una terapia que podría ser en un futuro cercano la primera cura contra el cáncer de páncreas en humanos, el tipo de tumor que, actualmente, tiene la más baja tasa de supervivencia. El director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) anunció hoy que, después de una década de trabajo, que ha contado con la financiación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, ha logrado curar el adenocarcinoma ductal, la forma más común de cáncer de páncreas, en ratones.

Es la primera vez que un tratamiento farmacológico logra hacer desaparecer por completo este tipo de tumores en modelos animales, que lo hace de una forma muy duradera y que, además, lo consigue sin causarles efectos secundarios por la toxicidad de los fármacos e inaugurando así una estrategia que sería posible trasladar a los humanos.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", explicó el propio Barbacid, que, no obstante, pidió "prudencia" y "no echar las campanas al vuelo" . Justificó su llamamiento a la prudencia cuando estimó que el ensayo clínico con el que se podría comprobar si la estrategia médica que han descubierto puede también frenar o incluso curar este tumor en humanos no se podrá poner en marcha antes de tres años. Tiempo al que habría que sumar la propia duración de las investigaciones antes de saber si hay una solución que pueda ser efectiva y autorizada para el uso hospitalario en pacientes.

El tumor más letal El hallazgo de Barbacid no solo es de relevancia mundial sino que sería providencial si puede trasladarse a pacientes, ya que, hoy, el cáncer de páncreas tiene una supervivencia de solo el 5% a los cinco años del diagnóstico porque no cuenta con tratamiento alguno. Solo es curable mediante una drástica cirugía en los casos en que el tumor está completamente localizado (sin metástasis). En caso contrario, solo existe la quimioterapia como procedimiento paliativo. El factor que provoca la altísima mortalidad, además de la falta de tratamiento, es que este cáncer no avisa, por lo que sobre el 85% de los adenocarcinomas se detectan ya en estado avanzado, sin posibilidad de solución quirúrgica.

El tratamiento con el que Barbacid ha logrado curar el cáncer de páncreas en ratones es una triple combinación farmacológica que ataca tres dianas, tres puntos clave de los mecanismos del tumor. Actúa al tiempo contra el oncogén KRAS, la mutación que suele estar en el origen de la mayoría de adenocarcinomas, y contra las proteínas EGFR y STAT3, tuteladas por KRAS y vinculadas al crecimiento y resistencia de las células tumorales.

Tres fármacos a un tiempo El ataque simultáneo, un procedimiento inédito, es la clave del éxito, que no conseguía ninguno de los fármacos en solitario. Logró la desaparición de los tumores no solo en ratones modificados genéticamente para causarles este tipo de enfermedad sino en otros (16 de 18) a los que directamente les inocularon tumores procedentes de pacientes. La terapia eliminó el tumor. 250 días después de terminado el tratamiento, los ratones no presentaban rastro alguno del cáncer ni efectos indeseados por toxicidad. Este período de tiempo libre de tumores trasladado a los humanos equivaldría a décadas.

El siguiente paso del equipo de Mariano Barbacid es tratar de dar los pasos necesarios para la puesta en marcha del ensayo clínico para el uso humano de sus descubrimientos. El investigador aclaró que el motivo de que no se pueda hacer antes de tres años es que hay que solucionar problemas de al menos tres clases. El primero es generar unos inhibidores de las proteínas EGFR y STAT3 que tengan mejores propiedades farmacológicas que los que han usado, porque los humanos toleran menos cantidades de tóxicos que los ratones. El segundo es lograr todos los permisos y autorizaciones administrativos para poder realizar los ensayos clínicos y el uso experimental de nuevos fármacos. Y el tercero, que podría ser el más difícil, lograr una muy importante financiación. El experto calculó que al menos harían falta 30 millones de euros para poner en marcha la fase 1 del ensayo clínico.

Un primer medicamento El cáncer de páncreas, a diferencia de otros tipos de tumores, no cuenta en este momento con fármaco alguno que permita no ya curarlo sino ni siquiera frenar su avance. Pero a lo largo de este año o, como mucho en 2027, una empresa estadounidente logrará la autorización administrativa para comercializar el inhibidor del oncogén KRAS utilizado por el equipo de Barbacid, que se convertirá así en el primer medicamento para combatir el cáncer de páncreas. Este fármaco, según señaló el propio investigador, no consigue curar, pero alarga al doble la supervivencia media del paciente.