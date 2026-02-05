Sanidad retira estas cremas dermatológicas y protectoras por posible contaminación

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este miércoles de la retirada de las cremas dermatológica y protectora MediHoney por "posible contaminación debido a inadecuados procesos en su fabricación".

En una nota publicada en su web, la Aemps, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha explicado que la crema dermatológica MediHoney está indicada para la protección de la piel contra grietas, irritaciones, sequedad, fricción o roces, mientras que la crema protectora se utiliza para la protección de la piel de los fluidos corporales y la humedad.

Según la Aemps, el proceso de contaminación detectado podría causar "inflamación de la piel, irritación o reacciones alérgicas".

La Aemps ha tenido conocimiento, a través del representante autorizado Integra LifeSciences (Francia) de la empresa fabricante Derma Sciences, Inc (Canadá), de la retirada del mercado de las cremas MediHoney.

Estas cremas han sido distribuidas en España por Prim S.A., en Madrid. Según la Aemps, la empresa está enviando una nota de aviso a los distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes para informarles del problema detectado y qué acciones seguir.

En concreto, los productos afectados son la crema dermatológica MediHoney, tubo de 50 gramos, referencia 597; la crema protectora MediHoney, tubo de 50 gramos, referencia 582; y la crema MediHoney, de 2 gramos, referencia 800.

La Aemps ha informado a los pacientes de que en caso de que tengan en casa esas cremas dejen de utilizarlas y las desechen. Además, les ha recomendado que se pongan en contacto con los profesionales sanitarios para que les den una opción alternativa.

A los profesionales sanitarios, la Aemps les ha pedido que inspeccionen su inventario para identificar si tienen los productos y en caso de tenerlos que pongan las unidades en cuarentena y sigan las indicaciones de la empresa.

También han pedido a farmacias y distribuidores que no dispensen los productos y se proceda a su devolución.