Alerta sanitaria por un lote de test falsos de covid-19 y de gripe en el mercado europeo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de la detección en el mercado europeo de un nuevo número de lote falsificado de un test de autodiagnóstico de covid-19 y gripe.

Según ha confirmado la agencia de medicamentos y productos sanitarios, se trata de un nuevo lote falsificado de la prueba de autodiagnóstico covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test. El fabricante Safecare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. ha confirmado que el lote FCO2023020312 con referencia FCO-6032 es falso.

El pasado 19 de diciembre de 2025, la agencia ya informó de la detección de unidades falsificadas de este mismo test.

La Aemps se ha puesto en contacto con los distribuidores en España de este nuevo lote para que tomen las medidas adecuadas. No obstante, no se descarta que puedan existir otros distribuidores en nuestro país.

La agencia recuerda que existen en el mercado unidades conformes del producto para autodiagnóstico COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test del mismo fabricante y con referencia FCO-6032, y que la alerta afecta únicamente a los lotes indicados.