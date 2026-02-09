Avance clave contra el cáncer de pulmón: un software basado en seis biomarcadores acelera y mejora el diagnóstico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un estudio multicéntrico realizado en doce hospitales de España -tres de ellos de Castilla y León- y Portugal ha demostrado que el uso combinado de seis biomarcadores tumorales y un software experto permite mejorar la precisión y la rapidez del diagnóstico del cáncer de pulmón en pacientes derivados a Unidades de Diagnóstico Rápido.

La investigación, publicada en 'Archivos de Bronconeumología', analizó a 2.005 personas con sospecha de cáncer, de las cuales un 69,4% recibió finalmente un diagnóstico de malignidad.

El trabajo supone la primera validación externa a gran escala del sistema experto Claudia, diseñado para estimar el riesgo de cáncer de pulmón a partir de marcadores en sangre y datos clínicos y radiológicos.

Los resultados muestran que el algoritmo alcanzó una sensibilidad del 87,7% y una especificidad del 75,5%, superando el rendimiento obtenido cuando los biomarcadores se analizan de forma aislada.

Además, fue capaz de predecir el tipo histológico más probable del tumor con una precisión especialmente alta en los carcinomas microcíticos, donde rozó el 98,4 %, y en los no microcíticos, con un 93,2 %.

Los autores destacan que la herramienta puede emitir resultados en apenas cuatro horas, lo que la convierte en un apoyo ágil y estandarizado para orientar la toma de decisiones en contextos en los que la rapidez es crucial.

El estudio se desarrolló en condiciones asistenciales reales, con la participación de centros de varias comunidades autónomas.

En Castilla y León intervinieron tres servicios hospitalarios: el Hospital Universitario de Burgos, a través de sus departamentos de Análisis Clínicos y Neumología; el Complejo Asistencial Universitario de León, también con equipos de ambos servicios; y el Hospital General de Segovia, cuyo personal de Neumología y Laboratorio contribuyó igualmente a la recogida de muestras y la validación del modelo.

Los investigadores subrayan que esta cooperación permitió probar el software en contextos clínicos muy distintos y con casuísticas variables, reforzando la robustez de los resultados.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la estrecha correlación entre los niveles de los seis biomarcadores analizados —CEA, CYFRA 21-1, CA 15-3, SCC-Ag, ProGRP y NSE— y el tamaño del nódulo pulmonar.

En pacientes con lesiones menores de un centímetro, la presencia de algún marcador alterado multiplicó por cinco la probabilidad de malignidad, mientras que en nódulos mayores de tres centímetros ese riesgo superó el 95%.

Esta relación, junto con la elevada especificidad que se alcanza mediante determinaciones seriadas, sitúa a CLAUDIA como una herramienta prometedora para complementar la tomografía computarizada de baja dosis en la detección precoz.

Los investigadores insisten en que el objetivo del software no es sustituir a las técnicas de imagen, sino priorizar recursos y mejorar la selección de pacientes en circuitos con alta demanda, como ocurre en las Unidades de Diagnóstico Rápido.

En este sentido, destacan que el modelo contribuye a reducir falsos positivos y a identificar rápidamente a los pacientes que requieren estudios más complejos, como el PET-TAC o la biopsia.

El proyecto lo impulsó el doctor Rafael Molina, referente en el estudio de marcadores tumorales, fallecido antes de la conclusión del trabajo.

Sus compañeros destacan que este estudio, finalizado gracias a la colaboración de más de un centenar de profesionales, constituye un homenaje a su trayectoria y un punto de partida para futuras mejoras del algoritmo.

Los autores señalan que los resultados abren la puerta a integrar esta herramienta en estrategias de cribado y diagnóstico temprano, especialmente en pacientes fumadores o con nódulos indeterminados.

No obstante, subrayan que será necesaria su validación en poblaciones con menor prevalencia de cáncer, ya que el estudio se centró en personas remitidas por sospecha clínica o radiológica, un grupo en el que el riesgo inicial es muy superior al de la población general.