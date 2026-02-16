Alertan: retiran estos opósitos estériles por no poder garantizar su esterilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) informa de la retirada del mercado de determinados apósitos estériles no adherentes SalveloxMED por no disponer de una documentación completa del proceso de validación de la esterilización.

En concreto, están afectados todos los lotes de los productos: SalveloxMED Sterile Compresses XL, con referencia 51030264, y SalveloxMED Sterile Compresses M, con referencia 51030265.

Los apósitos de este tipo sirven como barrera mecánica para proteger una zona lesionada frente a agentes externos y para absorber los exudados de heridas y quemaduras, por lo que resulta esencial garantizar la adecuada validación de su proceso de esterilización. Una posible pérdida de esterilidad podría aumentar el riesgo de infección de losa pacientes, lo que afectaría de manera especial a las personas inmunodeprimidas.

La Agencia ha tenido conocimiento de esta incidencia a través de la empresa Orkla Wound Care, con sede en Suecia, que como medida preventiva, ha retirado todo el producto afectado no caducado distribuido, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y de sus estándares internos de documentación. En España, el producto ha sido distribuido a través de su representante local Orkla Cederroth SAU, con sede en Bigues i Riells del Fai, Barcelona.

La nota informativa de la Aemps señala que de acuerdo con la información de poscomercialización disponible y con los test realizados por el fabricante sobre muestras del producto afectado, esta retirada no está relacionada con ninguna preocupación sobre la seguridad, la calidad o la conformidad con las especificaciones técnicas del producto. No obstante, debido a las carencias detectadas en la documentación, no se puede garantizar por completo que la esterilidad el producto no esté comprometida.

Es por ello que la Aemps recomienda a los consumidores que tengan alguno de los apósitos afectados que no los utilicen y los desechen o los devuelvan a la farmacia donde los adquirieron.