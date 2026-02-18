Alerta por el error de montaje en estas sillas de ruedas eléctricas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del montaje incorrecto de un casquillo instalado en el respaldo de determinadas sillas eléctricas de los modelos M3 Corpus y M5 Corpus de la empresa sueca Permobil AB. Este error podría reducir la integridad estructural de la silla en caso de impacto fuerte.

Están afectadas las sillas de ruedas eléctricas Permobil de las series M y F con respaldo de control eléctrico, ensambladas entre el 10 y el 25 de julio de 2025. En concreto, los números de serie 486000736 y 486000744 del modelo M5 Corpus, y los números 428002063 y 428002067 del modelo M3 Corpus.

La Agencia ha tenido conocimiento de la incidencia a través de la propia fabricante Permobil AB, con sede en Suecia. De acuerdo a la nota informativa enviada por la empresa, se utilizó un casquillo incorrecto durante el montaje de este dispositivo, esto es, una pequeña pieza de protección que reduce la fricción y la vibración entre las partes móviles.

Los modelos M3 Corpus y M5 Corpus se corresponden con sillas de ruedas eléctricas de tracción central y están diseñadas para un uso tanto en interiores como en exteriores. La función más afectada es el mecanismo integrado de protección contra lesiones cervicales, destinado a mitigar las lesiones de cuello en caso de impacto frontal.

Aunque Permobil ha señalado que la probabilidad de fallo por este defecto se considera baja, dado que se ha identificado un aumento del riesgo, la empresa llevará a cabo una corrección en todas las unidades afectadas.

La Aemps aconseja a los usuarios comprobar el número de serie de la silla para saber si es una de las afectadas por esta alerta y en el caso de que lo sea, contactar con la ortopedia donde se adquirió para solicitar su reparación. Hasta que se realice dicha corrección, como medida de precaución, los consumidores deben evitar el transporte en automóvil para minimizar cualquier riesgo de lesión.