Tedi retira del mercado estas jirafas de juguete por riesgo de asfixia

La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unas jirafas de juguete por riesgo de asfixia.

En concreto, los productos afectados son unas jirafas telescópicas de plástico, de distintos colores, que tienen las referencias 62941003331000000100, 91813003331000000100, 41197003331000000100 y 12720003331000000100. Los artículos estuvieron a la venta en las tiendas Tedi desde el 22 de diciembre de 2025 al 9 de febrero de 2026.

La alerta, con fecha del 5 de febrero, señala que «las pruebas del producto revelaron la formación de piezas pequeñas. Estas

piezas pueden suponer un riesgo para la salud debido al riesgo de asfixia». Por ello, la cadena de bazares ha recomendado no seguir utilizando este producto.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (1 euro) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos. Para más dudas, el teléfono de información es el 961 367 900, mientras que la dirección de correo es comercio@tedi.com.

