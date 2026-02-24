Emilio Duró, conferenciante y experto en desarrollo personal: «La felicidad no es lo que vives»

Emilio Duró, conferenciante y experto en desarrollo personal, defiende en sus charlas que «la felicidad no es lo que vives, es lo que esperas» y que la responsabilidad marca el verdadero punto de inflexión vitalemilioduro.es

La felicidad no está donde solemos buscarla. No está exactamente en el viaje, ni en el domingo, ni siquiera en el logro consumado. Para Emilio Duró, la clave es otra: «La felicidad no es lo que vives». Y remata la idea con una frase: «La felicidad es la esperanza de las vacaciones».

Su planteamiento parte de una observación sencilla pero incómoda. «¿Que es el más feliz, ¿El viernes o el domingo?», pregunta en una de sus charlas. Y él mismo lanza la respuesta implícita: el viernes, aunque se trabaje, concentra la expectativa. El domingo, aun siendo festivo, arrastra la anticipación del lunes. La felicidad, sostiene, no es tanto experiencia como proyección.

Emilio Duró y la felicidad como esperanza

«La felicidad no es lo que vives», insiste Emilio Duró. Y para explicarlo recurre a una metáfora directa: «Un perro es feliz cuando le preparas la comida, no cuando come». La frase, tal y como aparece en su intervención, resume su tesis central: el cerebro se activa más con la anticipación que con la posesión.

En su exposición, Duró subraya que «la vida es esperanza». La repetición no es casual. Refuerza su idea de que el motor emocional del ser humano no es el disfrute puntual, sino la expectativa sostenida. De hecho, señala que «la época de mayor felicidad es aquel tipo de gente que programa las vacaciones siete semanas antes porque lleva siete semanas disfrutándolo cuando va».

Emilio Duró y la teoría de los cristales rotos aplicada al día a día

Otro de los ejemplos que más impactan en su discurso es el de «la teoría de los cristales rotos». Duró explica que si «se coge un coche y se le rompe un retrovisor y se lo deja aparcado», en pocos días «queda totalmente destrozado». El desorden, viene a decir, genera más desorden.

Esa misma lógica la traslada al ámbito personal. «El solo hecho de levantarte por la mañana y obligarte a hacer la cama bien hecha, te cambia el día», afirma. Y añade: «Si vosotros tenéis la habitación ordenada, cuando entras, te acuerdas algo, lo ordenas. Si estás por el suelo, ¿Qué haces? Lo tiras al suelo».

No está hablando, matiza, «con las depresiones graves, que para eso están los grandes profesionales». Se refiere a los «malos momentos» que «empiezan por pequeñas cosas, por irse dejando». En su visión, los pequeños gestos cotidianos pueden reforzar o debilitar nuestro estado de ánimo.

Emilio Duró y la responsabilidad como punto de inflexión

Si hay una palabra que vertebra toda su intervención es responsabilidad. «Responsabilidad», explica, quiere decir «responder con habilidad». Sin embargo, reconoce que «a nadie nos gusta esto» porque «implica compromiso».

Duró describe el tránsito de la infancia a la edad adulta como un cambio de foco. De pequeños, todo depende de otros. Pero llega un momento en que «tu vida depende de ti y eso da un pánico tremendo». Hasta entonces, sostiene, hemos vivido con «un foco de control externo», pensando que «mi vida no depende de mí». El salto consiste en asumir que «si quiero cambiar mi vida, de mí depende cambiarla».

¿El problema? Que, según él, muchos evitan ese salto. «Lo que buscamos es anclajes para no tomar responsabilidades y eso es tremendo». Y concluye con una imagen poderosa: la mayoría «da un saltito, con lo cual cae en el valle de las excusas».

«Cuando la vida te estalle, y a todos nos estalla», aconseja, «cojas papel y bolígrafo y pongas lo que es importante en la vida, lo que no». En momentos de crisis, asegura, «la mente… quita las estupideces y se centra en lo importante».

La propuesta de Emilio Duró consiste en ordenar lo externo para ordenar lo interno, recuperar la esperanza como motor y asumir la responsabilidad como punto de partida. No es una promesa de felicidad inmediata. Es, más bien, una invitación a revisar dónde ponemos el foco.