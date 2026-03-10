Alertan de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de este lote de azúcar de coco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en azúcar de coco de la marca Auchan.

En concreto, está afectado el producto azúcar de coco sin refinar, marca Auchan, envasado en bolsa de plástico de 500 gramos y conservado a temperatura ambiente, con el lote L /1004BE.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda, como medida de precaución, a las personas con intolerancia a los sulfitos y que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo. La ingesta del azúcar de coco afectado no comporta ningún riesgo para el resto de la población.